Ragni in casa: come allontanarli con i rimedi naturali

Ragni in casa: come allontanarli con i rimedi naturali

Avere i ragni in casa è comune, ma vediamo come allontanarli con i rimedi naturali.

I ragni sono insetti piccoli e inquietanti che, con l’arrivo della primavera, iniziano ad essere più attivi e ad invadere le nostre case. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché succede e come tenere la nostra casa pulita e libera dagli insetti con i rimedi naturali.

Ragni in casa

I ragni sono visitatori comuni nelle case, sebbene le ragioni della loro presenza possano variare. Durante l’inverno, questi piccoli e inquietanti artropodi tendono a rimanere nascosti in luoghi caldi e sicuri. Con l’arrivo della primavera, invece, escono dai loro nascondigli alla ricerca di cibo e di un partner per l’accoppiamento.

Le nostre case diventano così il luogo ideale per soddisfare i loro bisogni, ma è chiaro che nessuno di noi ama condividere la propria casa con questi ospiti indesiderati. Ecco perché è importante adottare delle precauzioni per prevenire la presenza dei ragni in casa e per allontanare quelli già presenti.

Esistono diverse specie di ragni e non tutte invadono le nostre abitazioni.

Tuttavia, la loro presenza è spesso legata alla presenza di altri insetti. I ragni, infatti, sono predatori naturali e le ragnatele che tessono negli angoli, nelle fessure o negli spazi dietro ai mobili servono a catturare gli insetti di cui si nutrono.

Mantenere la nostra casa sempre pulita è quindi fondamentale per impedire l’ingresso degli insetti e, di conseguenza, dei ragni.

Ragni in casa: come prevenire il loro ingresso

Per evitare che i ragni trovino la loro strada nelle nostre abitazioni è essenziale adottare alcune misure preventive. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Sigillare crepe e fessure : Controllate regolarmente la casa alla ricerca di crepe e fessure nelle pareti, finestre e porte. Sigillare questi punti di accesso impedisce ai ragni di entrare.

: Controllate regolarmente la casa alla ricerca di crepe e fessure nelle pareti, finestre e porte. Sigillare questi punti di accesso impedisce ai ragni di entrare. Mantenere la casa pulita : Una pulizia regolare, con particolare attenzione agli angoli, ai battiscopa e dietro i mobili, aiuta ad eliminare ragnatele e possibili nascondigli per i ragni. Utilizzare l’aspirapolvere può essere particolarmente efficace.

: Una pulizia regolare, con particolare attenzione agli angoli, ai battiscopa e dietro i mobili, aiuta ad eliminare ragnatele e possibili nascondigli per i ragni. Utilizzare l’aspirapolvere può essere particolarmente efficace. Rimuovere l’umidità: I ragni sono attratti dagli ambienti umidi. Assicuratevi che le aree come bagni, cantine e cucine siano ben ventilate e asciutte.

Ragni in casa: miglior rimedio naturale

Adottando queste misure preventive è possibile ridurre significativamente la presenza dei ragni in casa e creare un ambiente meno ospitale per questi piccoli intrusi. La costanza nell’applicare queste pratiche contribuirà a mantenere la vostra casa libera da ragni e altri insetti indesiderati. Tuttavia, è importante ricorrere anche a supporti extra, come Ecopest, che eliminano definitivamente la presenza dei ragni e di altri insetti nelle case.

Ecopest è un dispositivo tecnologico di nuova generazione che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, allontana i ragni dalle nostre case, senza nuocere alla nostra salute o alla salute degli animali domestici che vivono con noi.

Adatto sia ad un uso interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Si consiglia di tenere il dispositivo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare con una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.