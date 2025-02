Pesciolini d’argento: che cosa sono e come liberarsene

I pesciolini d'argento sono insetti tanto comuni quanto fastidiosi. Vediamo come allontanarli per sempre.

I pesciolini d’argento sono degli insetti minuscoli che possiamo ritrovarci in casa, nascosti anche nel posto più impensabile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa li spinge ad invadere i nostri spazi e come possiamo liberarcene con i rimedi naturali.

Pesciolini d’argento

Nonostante il nome, i pesciolini d’argento non vivono in acqua e non hanno le pinne, ma sono insetti comuni e piccolissimi che si nutrono di amidi e materiali organici come carta, legno e tessuti. Queste sono le ragioni principali per cui possiamo trovare i pesciolini d’argento in casa, tra le nostre cose, come i nostri libri e ogni altro oggetto personale.

Fortunatamente, esistono diverse soluzioni naturali sulle quali fare affidamento per allontanare definitivamente i pesciolini d’argento dalle nostre case e, poiché non tutte ci aiutano ad ottenere i risultati che speriamo, è importante individuare quella veramente infallibile. Allo stesso tempo, è importante bloccare l’ingresso nelle nostre case di questi parassiti che, sebbene, all’apparenza, non siano un pericolo per la nostra salute, comunque, sono molto fastidiosi.

Pesciolini d’argento: consigli

Noti anche come “lepisma saccharina”, è difficile che nessuno di noi, in tutta la sua vita, non abbia mai trovato in casa anche uno solo di questi insetti fastidiosi. D’altra parte, riconoscerli non è difficile perché hanno un corpo piatto, ricoperto di scaglie argentate o grigie (da cui deriva il loro nome), con tre lunghe appendici alla fine del corpo.

Solitamente, i pesciolini d’argento non superano i due centimetri di lunghezza e, infatti, riescono a nascondersi ovunque, come fessure ed intercapedini durante il giorno e spazi bui e umidi durante la notte.

Per impedire ai pesciolini d’argento di invadere le nostre case ed evitare un contatto con i nostri oggetti personali è molto importante una corretta igiene e pulizia della casa. Gli accumuli di polvere e lo sporco, infatti, possono rappresentare per i pesciolini d’argento una fonte di cibo. Poiché questi parassiti amano l’umidità, fate in modo che le zone umide della vostra casa siano sempre asciutte e ben ventilate. Infine, sigillate eventuali fessure e crepe perché queste possono essere facilmente attraversate dai pesciolini d’argento e diventare anche un luogo di riparo.

Pesciolini d’argento: miglior rimedio naturale

Sebbene essere previdenti sia importante, nonostante le accortezze, può succedere di notare dei pesciolini d’argento tra le nostre cose. In questo caso, è importante intervenire per allontanare gli insetti che hanno invaso già la nostra casa, ma facendo affidamento su delle soluzioni naturali perché risolvono il problema senza mettere in pericolo la salute delle persone che abitano una casa.

