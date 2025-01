Ragni in casa: cosa li attrae e come allontanarli naturalmente

I ragni in casa possono essere innocui, ma è pur sempre bene poterli allontanare. Vediamo insieme come fare.

I ragni in casa sono una presenza quasi comune. Sebbene, alcune specie, possano essere innocue, è bene cercare delle soluzioni che aiutino a tenerli lontani o ad allontanarli, se già presenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo con i rimedi naturali.

Ragni in Casa

Esistono specie diverse di ragni che possono invadere le nostre case e, sebbene sia naturale manifestare qualche preoccupazione nei loro confronti, non tutte le specie sono pericolose per l’uomo. Il ragno del granaio è comune, ma non è pericoloso, il suo morso è raro e generalmente innocuo. Anche il ragno saltatore è comune e innocuo e la sua presenza potrebbe, addirittura, impedire ad altri insetti di entrare in casa. Il ragno violino è potenzialmente pericoloso. Il suo morso può essere doloroso e, in alcuni casi, può portare a necrosi della pelle. Gli incidenti con questa specie, tuttavia, sono estremamente rari poiché anche la sua presenza è rara e il suo attacco è più probabile nel caso di minaccia.

In genere, sebbene la maggior parte dei ragni nelle case italiane sia innocua, è sempre meglio evitare un contatto con loro e mettere in pratica determinati accorgimenti potrebbe ridurre la possibilità di incontri indesiderati. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo facendo affidamento sulle soluzioni naturali.

Ragni in casa: consigli

Una pulizia regolare della casa non solo è utile per respirare aria sana e pulita, ma anche per ridurre la presenza di polvere e ragnatele. Il nostro consiglio è quello di pulire con maggiore attenzione gli angoli, il soffitto e il retro dei mobili, anche con l’aiuto di un aspirapolvere.

L’utilizzo di oli essenziali all’interno di un deumidificatore ha un doppio vantaggio: da un lato può fungere da repellente naturale, specie se alla menta piperita, all’eucalipto o alla lavanda, dall’altro può ridurre l’umidità presente in casa.

Chiudere correttamente le porte e le finestre e riparare eventuali fessure o crepe presenti sulle pareti può ridurre il rischio che un ragno possa entrare in casa.

Ragni in casa: miglior rimedio naturale

I ragni in casa sono una presenza comune, ma adottare i rimedi di cui vi abbiamo parlato, sicuramente, riduce il rischio di incontri ravvicini con questi piccoli ospiti. D’altra parte, sebbene, in alcuni casi, i ragni possano essere utili per controllare la popolazione degli insetti, dall’altro lato, quando diventano indesiderati devono essere allontanati per tutelare la nostra salute e la nostra serenità.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per tenere lontani e allontanare i ragni dalle nostre case. Si tratta di un dispositivo tecnologico di nuova generazione che non nuoce né alla salute dell’uomo né a quella degli animali domestici. Il suo obiettivo è quello di allontanare i ragni e altri ospiti indesiderati attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si consiglia di ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione. Adatto sia ad un uso interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.