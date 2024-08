Ragno violino, cos’è e come riconoscere il suo morso

Il morso di un ragno violino può causare gravi effetti collaterali e richiedere l’intervento immediato del personale sanitario. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come riconoscere il morso di questo ragno con i sintomi che ne conseguono ed, eventualmente, come tenerlo lontano da noi il più possibile.

Ragno violino

Il ragno violino è un aracnide ad otto zampe, di un colore misto tra il marrone e il giallo, che si riconosce dalla macchia scura sul dorso, a forma di violino, dalla quale deriva il nome, e dagli occhi che, a differenza di altri ragni, sono sei. Di lunghezza variabile, sebbene negli ultimi giorni si sia tornati a parlare del ragno violino, quest’insetto è presente in Italia e in altre parti del mondo da sempre.

Il veleno del ragno violino non è mortale e, di fatto, nessun decesso che si verifica successivamente al morso dipende da questo, ma è necessario prestare la massima attenzione perché, soprattutto in caso di condizioni particolari di salute, le conseguenze del suo morso potrebbero essere fatali.

Ragno violino: dove si nasconde

Il ragno violino vive sia all’interno che all’esterno delle abitazioni. Se all’esterno, quest’insetto si nasconde tra le rocce, le cortecce degli alberi, sotto la legna ammassata e, in generale, in tutti i punti bui e remoti che si possono trovare in qualunque posto all’aperto. Se all’interno, il ragno violino si nasconde in luoghi bui e riparati, che possono essere gli scatolini, gli ammassi di indumenti sparsi per la casa, gli armadi, i seminterrati, le dispense, gli interni delle scarpe o dei guanti e, in generale, tutti quei punti tetri in cui poter stare per conto suo.

Il contatto tra l’uomo e il ragno violino è accidentale. L’insetto non è aggressivo e attacca per difendersi, solo nel caso in cui dovesse sentirsi minacciato. Il suo morso non procura sintomi immediati e anche la zona morsa, inizialmente, appare sana. Dopo qualche ora, la pelle va incontro a rossore, prurito, bruciore, formicolio gonfiore e, nei casi più gravi, necrosi ed ulcere a causa di un’enzima presente nel veleno del ragno.

Ragno violino: come tenerlo lontano

La lesione che il morso del ragno violino provoca, se trattata adeguatamente e tempestivamente, guarisce dopo qualche mese. Tuttavia, per evitare incontri accidentali con il ragno violino, quando si è all’aperto, si consiglia di stare attenti, quando si è al chiuso, si consiglia di tenere l’abitazione sempre pulita, ordinata e libera da ogni altra tipologia di insetto, dato che il ragno violino si trova nei luoghi bui e disordinati, dove anche altri insetti amano nascondersi.

