Scutigere in estate: perché non bisogna ucciderle

Le scutigere non sono pericolose per l'uomo e non bisogna ucciderle. Vediamo insieme perché.

Le scutigere sono insetti molto comuni, che non rappresentano un pericolo per la vita o per la salute dell’uomo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché non bisognerebbe uccidere le scutigere ed, eventualmente, come allontanarle dalle nostre abitazioni, senza arrecare loro un danno.

Scutigere in estate

Sebbene appartengano alla famiglia degli artropodi, le scutigere non sono degli insetti, ma dei miriapodi, ovvero, creature multisegmentate, con corpi lunghi e tante zampe che, tuttavia, potrebbero essere molte di meno di quanto, in realtà, non sembri.

Bagni, scantinati, armadi, lavelli della cucina e, in generale, le zone più umide della casa sono i posti in cui sarà più facile scovare una scutigera. Al contrario di insetti pericolosi per la salute dell’uomo, come, ad esempio, il ragno, oppure, le termiti, che possono arrecare danni importanti alla casa, le scutigere non rappresentano un pericolo né per l’uomo né per la casa, ma solo per gli altri insetti, dei quali vanno alla ricerca per nutrirsi.

Scutigere in estate: come non farle entrare in casa

Sebbene le scutigere possano rivelarsi nostre preziose alleate, contribuendo a tenere la nostra casa libera e pulita da tutti quegli insetti che, di solito, compaiono in casa, quando le temperature esterne iniziano ad alzarsi, nessuno di noi vorrebbe condividere uno spazio così intimo, come la casa, con degli insetti.

Gli spazi umidi, bui, ristretti e pieni di insetti e, in generale, i posti più umidi della casa sono l’habitat naturale delle scutigere. Assicurarsi che nessuna di queste condizioni sia presente in casa nostra, dunque, è fondamentale per impedire a questi parassiti di venire a farci compagnia.

Ecco come fare nello specifico:

Tenere lontana l’ umidità usando regolarmente un deumidificatore;

usando regolarmente un deumidificatore; Sigillare ogni punto di accesso , specialmente quelli più vicini ai battiscopa o agli stipiti intorno alle porte o alle finestre;

, specialmente quelli più vicini ai battiscopa o agli stipiti intorno alle porte o alle finestre; Pulire regolarmente la casa, così da essere sicuri di non trovare non solo le scutigere, ma nessun altro insetto.

Scutigere in estate: miglior rimedio naturale

