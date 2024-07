Come difendersi dalle zanzare in estate: consigli e rimedi naturali

Come difendersi dalle zanzare in estate: consigli e rimedi naturali

Le zanzare sono insetti piccolissimi e, in alcuni casi, anche pericolosi per la vita e la salute dell’uomo, a causa dei virus che possono trasmettere con il loro morso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le zanzare da noi e dalle nostre abitazioni, in modo semplice e naturale.

Come difendersi dalle zanzare in estate

Esistono specie diverse di zanzare e, sebbene tutte condividano la stessa autonomia di base, non tutte le specie rappresentano un pericolo per la vita o la salute dell’uomo. Generalmente, infatti, il morso di una zanzare è innocuo, responsabile di gonfiore, rossore, prurito e irritazione, tutti sintomi che tendono a risolversi spontaneamente, nel giro di qualche giorno e senza alcuna cura. Nei casi più gravi, quando la zanzara è vettore di un virus, allora, il suo morso può provocare vere e proprie epidemie, come già accade con malattie quali la malaria, lo Zika, il virus del Nilo Occidentale e altro ancora.

Le zanzare si trovano, ormai, in ogni parte del mondo. Alcune specie vivono nelle paludi, nelle foreste e nei campi, altre, invece, si sono adattate ai territori suburbani e vivono a stretto contatto con l’uomo. Il modo migliore per allontanare le zanzare da noi non è quello di ucciderle, ma di tenerle lontane da noi, sia negli spazi interni e sia negli spazi esterni.

Come difendersi dalle zanzare in estate: consigli

Liberarsi definitivamente dalla zanzare è impossibile, ma si possono adottare degli accorgimenti grazie ai quali tenerle lontane da noi il più a lungo possibile, sia negli spazi interni che in quelli esterni, così da non dover fare i conti né con i sintomi fastidiosi del loro morso né con le malattie che, sempre con il loro morso, potrebbero diffondere in una zona circoscritta o in un intero Paese.

Le zanzare hanno bisogno dell’acqua stagnante per deporre le loro uova e completare il loro ciclo di vita. Eliminare ogni potenziale sito di riproduzione, dunque, è fondamentale per ridurre il numero di parassiti che circolano sul pianeta. L’acqua stagnante è quella che si accumula nei secchi del giardino, nei vasi delle piante, nelle fontane, sulle grondaie e via dicendo.

L’utilizzo di sostanze chimiche, invece, non è consigliato. La maggior parte delle volte, infatti, soprattutto quando sono utilizzati a lungo nel tempo, questi prodotti tendono a scatenare delle reazioni allergiche nelle persone che ne fanno uso.

Come difendersi dalle zanzare in estate: miglior rimedio naturale

L’utilizzo di una soluzione naturale, sia come alternativa all’utilizzo di prodotti chimici e sia come supporto alle accortezze che già si adottano nel tentativo di ridurre il numero delle zanzare presenti sul pianeta, è la soluzione più indicata.

Ecopest è il primo rimedio naturale, progettato per allontanare e tenere lontane le zanzare sia dalle nostre case e sia dagli spazi esterni che le circondano, come, ad esempio, il giardino. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, grazie all’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, provoca dei rumori talmente fastidiosi per le zanzare che queste non possono fare altro se non allontanarsi da noi e dalle nostre case.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto sia all’uso negli spazi interni e sia all’uso negli spazi esterni, Ecopest agisce lungo un raggio di azione pari a 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si consiglia di ricaricarla attraverso l’apposita presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.