Scutigere in casa: perché non bisogna ucciderle

Le scutigere sono sempre presenti in quasi tutte le case, ma non bisogna ucciderle. Vediamo perché e come allontanarle.

Le scutigere in casa sono una presenza comune e innocua ed infatti non è sempre il caso di ucciderle. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché questi insetti potrebbero essere dei nostri alleati in casa, che cosa li attrae ed, eventualmente, come allontanarli in modo naturale.

Scutigere in casa

Le scutigere non sono belle da vedere, però sono innocue, sia per l’uomo che per gli animali domestici. A meno che non siate soggetti allergici o sensibili, infatti, il morso di una scutigera non implica delle conseguenze, che si possono verificare, invece, su cimici, scarafaggi, formiche o termiti. Il morso di una scutigera, per questi insetti è letale ed ecco perché, se dovesse capitare di vedere, di tanto in tanto, una scutigera sfrecciare in casa, non dovremmo preoccuparci!

Sicuramente starà andando a caccia di qualche insetto nascosto.

La presenza in casa di quest’insetto, insieme a quella degli altri insetti, tuttavia, può essere un segnale di trascuratezza, dato che la scutigera è attratta anche dai rifiuti organici, la polvere o i peli degli animali domestici. Per questo motivo, la presenza di anche uno solo di questi insetti (e di molti altri insetti, per i quali la scutigera è predatrice) dovrebbe allarmarci e, anzi, dovremmo anche ispezionare la nostra casa per assicurarci che non vi sia in corso una vera e propria infestazione.

Scutigere in casa: consigli

Le scutigere amano il caldo ed è per questo che la loro presenza si può notare in casa in estate o in primavera, ma non è insolito vederle anche durante l’autunno e l’inverno perché, nei mesi più freddi, come molti altri insetti, anche le scutigere partono alla ricerca di un posto sicuro in cui ripararsi dal freddo, trovare cibo e acqua.

Non c’è un metodo più sicuro di un altro che ci aiuti ad allontanare le scutigere dalle nostre case, ma è ovvio che pulire regolarmente la nostra casa, eliminare i residui di cibo umano e animale e gli accumuli di acqua presenti negli annaffiatoi, per esempio, possono aiutarci a gestire questo problema. Una buona soluzione sono anche l’utilizzo delle zanzariere e la chiusura, magari con del silicone, di fessure o crepe lungo le pareti, intorno alle porte o alle finestre, e nei diversi angoli della casa.

Scutigere in casa: miglior rimedio naturale

