Termoventilatore: come scegliere il modello più adatto

Il termoventilatore è un supporto fondamentale per combattere il freddo. Vediamo come scegliere il modello più adatto.

Il termoventilatore è uno degli apparecchi elettrici più pratici e convenienti, sul quale fare affidamento quando le temperature iniziano a scendere e si ha bisogno di riscaldare una stanza in pochissimi minuti. Scopriamo insieme quali sono le cose da sapere prima di acquistare il modello di termoventilatore più adatto per noi.

Termoventilatore

Sebbene non siamo ancora in pieno inverno, nelle ultime settimane, in diverse regioni italiane, le temperature hanno iniziato a scendere talmente tanto che ciò che ci si aspetta, quando si rientra in casa, dopo una giornata lunga ed estenuante fuori, è trovare un po’ di caldo.

L’acquisto di un termoventilatore è la scelta migliore che si possa fare per se stessi in questo periodo, per la sua praticità e convenienza. Esistono modelli e versioni diverse di termoventilatore ed ecco perché, se vi siete fatti un giro, sia online e sia nei negozi fisici, potreste avere le idee confuse su quale sia il modello o la versione che meglio si adatta alle vostre esigenze. Scopriamo, quindi, insieme, nei paragrafi che seguono, a cosa serve un termoventilatore e come scegliere il modello che fa al caso nostro.

Termoventilatore: vantaggi e utilizzi

Il termoventilatore è un apparecchio pratico e conveniente non solo perché permette di riscaldare una stanza, grande o piccola che sia, ma anche perché non richiede alcuna installazione o costi per la manutenzione. In commercio si possono trovare modelli di termoventilatore diversi, da quelli molto piccoli a quelli un po’ più grandi, da quelli più economici a quelli un po’ più costosi che, sebbene siano di qualità relativamente migliore, non sono, comunque, indispensabili.

Tra le numerose caratteristiche da analizzare per l’acquisto del termoventilatore migliore, la prima da prendere in considerazione è quella relativa alla sua potenza. Più è alta più il termoventilatore sarà in grado di riscaldare una stanza rapidamente. Solitamente, un termoventilatore con una potenza pari a 100 Watt è considerato un prodotto buono e, fortunatamente, in questo range, si possono trovare anche modelli a costi accessibili.

Un altro fattore da considerare è il livello di rumore, che si esprime in dB(A). Più è basso e meno rumoroso sarà il termoventilatore perché, giustamente, nessuno ama riposare in una stanza calda, con del rumore in sottofondo.

Il termostato serve per accendere e spegnere l’apparecchio e per mantenere la temperatura al livello desiderato, evitando così gli sprechi. Questo può essere elettrico o meccanico. Questi ultimi sono più facili da utilizzare, ma i primi sono più precisi nel controllo della temperatura e più comodi da usare.

Se avete a cuore la salute del pianeta, infine, scegliete un termoventilatore che sia anche ecologico, così da riscaldare una stanza utilizzando metà della potenza e risparmiare sulla bolletta.

Termoventilatore: i modello migliori su Amazon

I termoventilatori sono stati progettati con tecnologie diverse, così mentre alcuni modelli hanno un livello di riscaldamento pari a quello di una semplice stufetta elettrica, altri possono avere un livello di riscaldamento molto più simile a quello di una sauna o di un termoconvettore. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto alcuni dei modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Emerio FH-106737.2, Note 1.5, piccolo termoventilatore portatile compatto per 20 m², 2 potenza di riscaldamento + funzione ventilatore

Leggero e ultra portatile grazie alla pratica maniglia, posizionata nella parte superiore, questo termoventilatore è dotato di una ventola potente in grado di riscaldare rapidamente gli ambienti nelle giornate fredde. La temperature si può regolare manualmente e, in caso di ribaltamento o surriscaldamento, il termoventilatore si spegnerà in modo automatico.

Primevolve 1800W Termoventilatore Elettrico a Risparmio Energetico, Riscaldatore Ceramico Portatile

Riscaldamento rapido ed efficiente per un termoventilatore piccolo e facile da trasportare grazie alla comoda maniglia posizionata sulla parte superiore. Termoventilatore silenzioso con oscillazione, timer e protezione da surriscaldamento e inclinazione.

Clatronic HL 3761 – Termoventilatore portatile e compatto, 2 livelli di riscaldamento (1000/2000 W)

Un termoventilatore versatile sia per l’aria fredda che per quella calda, con due livelli di riscaldamento, regolabili manualmente, un manico stabile per il trasporto e dimensioni piccole per poter essere posizionato laddove serve. Anche se piccolo, questo termoventilatore riscalda l’ambiente in modo rapido ed efficiente.