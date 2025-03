Scutigere: come riconoscerle e allontanarle dalle nostre case

Le scutigere sono innocue per l’uomo e possono essere utili nel controllo di altri insetti domestici. Tuttavia, allontanarle dalle nostre case, se presenti, è molto importante. Vediamo come farlo con i rimedi naturali.

Scutigere

Grazie al clima umido e caldo dei paesi del Mediterraneo, le scutigere sono insetti presenti prevalentemente nell’area mediterranea. Tuttavia, grazie alla loro capacità di adattarsi ad ambienti diversi, si sono diffuse anche in altre parti del mondo. Oltre a prediligere i luoghi caldi e umidi, le scutigere sono predatori notturni e si nutrono principalmente di ragni, termiti, zanzare e mosche.

Poiché le scutigere si nutrono di insetti piccoli, risultano utili nella gestione di altri insetti e parassiti presenti in casa. Tuttavia, questa utilità non è sufficiente per permettere a questi predatori di proliferare nelle nostre case. Capire come riconoscere la presenza delle scutigere in casa e come intervenire per allontanarle definitivamente è estremamente importante per una questione di igiene e sicurezza personale.

Scutigere: come prevenirle

Le scutigere hanno un corpo segmentato di colore variabile dal marrone al giallo, spesso con strisce o macchie scure. Poiché gli ambienti caldi e umidi sono accoglienti per questi parassiti, è comune trovarli nel bagno, nella cantina o in cucina. Le case con problemi di umidità e perdite di acqua sono particolarmente suscettibili alla loro presenza. Inoltre, queste tipologie di case possono rappresentare un rifugio sicuro anche per altri insetti o parassiti domestici che, essendo fonte di cibo per le scutigere, le possono attirare.

Sebbene le scutigere siano attive tutto l’anno, la loro presenza in casa può essere più evidente a febbraio a causa delle basse temperature, che le spingono a cercare un riparo all’interno delle abitazioni, e dell’umidità interna, che aumenta a causa del riscaldamento acceso e della minore ventilazione.

Nonostante la loro presenza scoraggi altri insetti domestici dall’entrare nelle case, è comunque importante prevenire la presenza delle scutigere riducendo l’umidità mediante deumidificatori, migliorando la ventilazione nelle aree umide, sigillando fessure o crepe nelle pareti e nei pavimenti e mantenendo la casa pulita.

Scutigere: miglior rimedio naturale

Adottare questi accorgimenti è estremamente importante per ridurre la presenza in casa delle scutigere e di ogni altro insetto, ma per un risultato efficace è preferibile fare affidamento su un supporto extra come Ecopest, un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, disturba la quiete delle scutigere che, a questo punto, non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi dalle nostre abitazioni.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq e, quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.