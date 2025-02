Cimici verdi in casa: come allontanarle a febbraio

Le cimici verdi non sono un pericolo per l'uomo, ma averle in casa è una seccatura. Vediamo come allontanarle.

Le cimici verdi, note per la loro forma appiattita e il caratteristico colore verde, grazie al quale riescono a mimetizzarsi facilmente tra le piante, sono insetti insidiosi particolarmente attivi nei mesi più caldi dell’anno. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, da un po’ di tempo a questa parte, sono presenti anche nei mesi più freddi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici verdi dalle nostre abitazioni durante l’inverno utilizzando rimedi naturali.

Cimici verdi in casa

Conosciute anche con il nome di “Nezara viridula”, le cimici verdi sono insetti molto piccoli che, durante l’autunno, si rifugiano nelle nostre case nella speranza di trovare un riparo dal freddo dell’inverno. Soprattutto nelle regioni in cui gli inverni sono più miti, tuttavia, le cimici verdi possono essere molto attive anche nei mesi più freddi, come ad esempio febbraio.

Solitamente, le cimici verdi sono attratte dalle piante erbacee, da alcuni alberi da frutto e dai residui di cibo (sia umano che animale), ma non sono un pericolo per la salute o la vita dell’uomo. Sebbene sappiano come nascondersi, può succedere di incontrarle. In quel caso, se si sentono minacciate o in pericolo, oppure, se vengono schiacciate accidentalmente, emanano un cattivo odore in forma di difesa.

Cimici verdi in casa: come prevenire un’invasione

Le cimici verdi sono talmente piccole da riuscire ad attraversare una piccola fessura o una crepa sul muro, sulla porta o sulla finestra, pertanto, se l’obiettivo è quello di impedire a questi parassiti l’ingresso nelle nostre case, allora, dovremmo ispezionare regolarmente l’esterno della casa, alla ricerca di queste crepe o fessure, e sigillarle con del silicone o con altri materiali sigillanti.

Pulire e mantenere pulita la propria casa è fondamentale non solo per una questione di igiene, ma anche di sicurezza personale. Se la casa è pulita né le cimici verdi né altri insetti potranno mai entrare. Il nostro consiglio è quello di spolverare le superfici dell’arredamento, svuotare e pulire le dispense, passare regolarmente anche un aspirapolvere.

Installate una zanzariera sia sulle porte che sulle finestre così che, durante l’estate o la primavera, quando porte e finestre restano aperte a lungo, le cimici verdi non avranno modo di entrare.

Cimici verdi in casa: miglior rimedio naturale

Le cimici verdi in casa sono una presenza quasi fissa nelle nostre case sia durante i mesi più caldi, quando vanno alla ricerca di un posto sicuro dove trascorrere l’inverno, che durante l’inverno, quando le temperature sono basse, ma hanno bisogno di ripararsi in un posto caldo, accogliente e sicuro.

Adottare delle strategie, come quelle a cui si faceva riferimento nel paragrafo precedente, può essere utile per impedire alle cimici verdi di entrare in casa, ma, quando è ormai troppo tardi, si può fare affidamento su Ecopest, un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, allontana le cimici verdi già presenti in casa dalle nostre case ed impedisce alle nuove di entrare.

Adatto sia ad un uso interno che esterno, Ecopest è un dispositivo sicuro sia per la salute dell’uomo che per quella dei nostri amici a quattro zampe. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte sul sito ufficiale, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.