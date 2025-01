Insetti in inverno: come prevenire e trattare le loro punture

Gli insetti in inverno sono molto presenti nelle nostre case. Vediamo come allontanarli.

Alcuni insetti in inverno sono meno attivi rispetto all’estate, ma alcune specie, che sono sempre presenti, durante la stagione invernale, possono creare dei fastidi a causa del loro morso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire e trattare le punture degli insetti in inverno.

Insetti in inverno

La stagione invernale porta con sé risvolti sia negativi che positivi. Sebbene per alcune persone il freddo, la neve e la pioggia abbiano un certo fascino, per la maggior parte, sono un evento negativo, esattamente come lo sono le punture degli insetti. In inverno, infatti, insetti come le zanzare, anche se presenti, sono meno attivi rispetto all’estate, altri, come le pulci, le cimici dei letti e i ragni sono molto presenti e il loro morso potrebbe causare qualche problema.

Generalmente, i sintomi del morso degli insetti in inverno sono transitori. Tuttavia, oltre al fastidio che si potrebbe avvertire, per quanto temporaneo, evitare il contatto diretto con un insetto e il suo morso è preferibile, visto che, in alcuni casi, gli insetti si rivelano vettori di alcune infezioni che espongono ad un vero e proprio problema di salute.

Insetti in inverno: come prevenire il loro morso

Le strategie per prevenire i morsi degli insetti in inverno sono numerose e, anche se non sempre semplici da seguire, se attuate correttamente, possono prevenire il fastidio e il potenziale rischio per la salute che un morso può comportare, soprattutto se l’insetto è vettore di infezioni.

Pulci e cimici dei letti sono molto presenti durante la stagione invernale. Poiché questi insetti prosperano in ambienti disordinati e sporchi, assicuratevi di mantenere le vostre case sempre pulite e ordinate, passando l’aspirapolvere sul pavimento e aspirando regolarmente sia i tappeti che i mobili imbottiti.

Ispezionate regolarmente le vostre case per verificare che non vi siano fessure o crepe nei muri, nelle finestre o nelle porte attraverso cui gli insetti potrebbero passare ed, eventualmente, riparatele.

Mantenete una buona igiene personale, lavate regolarmente la biancheria da letto, i vestiti e gli asciugamani, preferibilmente ad alte temperature per uccidere eventuali insetti nascosti.

Insetti in inverno: miglior rimedio naturale

L’utilizzo di repellenti naturali può prevenire l’ingresso degli insetti nelle case. Usati all’interno di diffusori o miscelati con acqua per creare uno spray repellente da applicare su pelle e vestiti, questi repellenti naturali sono efficaci, ma non funzionano nel lungo termine.

Per una casa pulita, sicura e libera dagli insetti in inverno, potete fare affidamento su Ecopest, un dispositivo elettronico di nuova generazione che allontana gli insetti dalle case e previene il loro ingresso attraverso l’emanazione di ultrasuoni a bassa frequenza. Questi ultrasuoni disturbano la quiete degli insetti, i quali non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi spontaneamente dalle nostre abitazioni.

Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

