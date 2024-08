Cimici dei letti: come affrontare il post vacanza

Le cimici dei letti sono molto comuni nel post vacanza. Scopriamo perché e come sbarazzarcene in modo naturale.

Le cimici dei letti sono parassiti piccolissimi, dalla forma ovale e di colore marrone, che possono nascondersi ovunque e infestare la nostra casa al ritorno delle vacanze. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché può succedere e come risolvere questo problema in modo naturale e definitivo.

Cimici dei letti

Nessun essere umano ama condividere i propri spazi con gli insetti, in special modo con le cimici dei letti, insetti talmente subdoli che possono succhiarci il sangue mentre dormiamo! Questi parassiti, infatti, sono talmente piccoli che possono nascondersi ovunque e, in particolare, nel materasso. Dato che si nutrono del nostro sangue e agiscono soprattutto la notte, non è insolito che questi insetti ci aggrediscano quando noi non siamo in grado di difenderci.

Un’infestazione deìi cimici dei letti può essere molto comune al ritorno dalle vacanze, soprattutto se abbiamo soggiornato in un hotel. Alberghi, hotel, bed & breakfast, treni e, in generale, tutti quei posti dove si verifica sempre un via vai di gente sono i luoghi che le cimici dei letti prendono di mira. Così piccoli da riuscire ad intrufolarsi nel nostro bagaglio, siamo noi stessi a portare in casa le cimici dei letti e a favorire l’infestazione.

Cimici dei letti: come allontanarle

E’ molto difficile notare in casa la presenza delle cimici dei letti. Al contrario di altri insetti, infatti, questi non si fanno notare, si nascondono di giorno e partono alla ricerca del sangue, il loro nutrimento, durante la notte. Di solito, ci si rende conto di essere alle prese con le cimici dei letti quando è, ormai, troppo tardi, anche perché la loro puntura si confonde facilmente con la puntura di altri insetti.

Sebbene sia difficile prevenire un’infestazione di cimici dei letti, si possono adottare delle accortezze per evitare, almeno, di portarle in casa con noi, al rientro delle vacanze. Se si alloggia in un hotel o in un bed & breakfast, prima di disfare i bagagli e dare inizio, così, alla vacanza, si può ispezionare bene la stanza che ci è stata assegnata. Nel caso dovessimo notare qualcosa di strano, potremmo chiedere di assegnarcene un’altra, preferibilmente lontana da quella infestata.

Cimici dei letti: miglior rimedio naturale

Non è semplice prevenire un’infestazione di cimici dei letti in casa e, sebbene le strategie che si possono adottare per impedire loro l’accesso siano poche e insufficienti, è pur sempre necessario nel tentativo di arginare un fenomeno a dir poco spiacevole, magari facendo anche affidamento su un dispositivo elettronico di nuova generazione, come Ecopest, che allontana le cimici dei letti e altri insetti altrettanto subdoli da noi e dalle nostre case attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica.

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, ma per un risultato ottimale si consiglia di tenerlo accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.