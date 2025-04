La puntata di “Uomini e Donne” si infiamma da subito con l’abbandono di Damiano, cavaliere del Trono Over. Ma perché ha preso questa decisione improvvisa? Ecco il motivo.

UeD, Damiano del Trono Over abbandona lo studio: ecco il motivo

La settimana per “Uomini e Donne”, amato e popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si apre con una puntata scoppiettante. Il pubblico oggi, lunedì 7 aprile, ha assistito a un colpo di scena: Damiano, tra i protagonisti del Trono Over, ha abbandonato lo studio e ha deciso di lasciare il programma. Ma cosa è successo?

La notizia è arrivata in studio all’inizio della puntata di UeD, quando l’opinionista Gianni Sperti ha chiesto a Maria De Filippi che fine avesse fatto il cavaliere Damiano, e la conduttrice ha spiegato il motivo del suo abbandono.

UeD, Damiano lascia lo studio: “Si è chiuso in camerino”

Una puntata davvero movimentata quella di oggi per “UeD”. Sull’addio improvviso di Damiano, Maria De Filippi ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione dalla redazione: “Si è chiuso in camerino, ha fatto un confessionale contro voi due (riferendosi a Gianni e Tina) e ha detto che se ne vuole andare”, ha detto la conduttrice.

Tina ha subito lanciato una frecciatina al cavaliere, alludendo a possibili motivazioni nascoste dietro il suo abbandono improvviso: “E certo… È stato sgamato… Magari avrà detto: ‘Prima che esca altro fango, è meglio che tagli la corda’… Magari pensa che uscirà che ha una relazione fuori…”.

L’attacco di Morena

Dopo qualche minuto dall’intervento di Tina, Damiano è tornato in studio e ha prima chiesto scusa a Maria De Filippi per il comportamento.

Poi Morena ha attaccato frontalmente Damiano, mettendo in dubbio le reali ragioni del suo addio. “Hai paura di questo e te ne vuoi andare? Scappi via perché ho detto questa cosa dei locali?”. Il cavaliere ha però tagliato corto, accusandola semplicemente di essere “cattiva”.

Ecco perché Damiano lascia il programma

“Ho fatto su me stesso un lavoro incredibile per non perdere la pazienza e scegliere di stare qua, con questa situazione, mi fa tornare a quegli anni e non voglio tornarci. Non mi sento di farmi questo, non per il programma, ma per loro due (Tina e Gianni)”, ha così motivato Damiano il suo abbandono, una volta rientrato in studio.

Damiano va via per sempre?

Non si sa se Damiano abbia lasciato per sempre “Uomini e Donne” o se prossimamente ritornerà sui suoi passi. Staremo a vedere nelle prossime puntate, sicuramente avremo presto nuove notizie.