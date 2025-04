Il Grande Fratello è appena terminato ma già si parla di novità in arrivo, in primis la sostituzione (per ora presunta) di Alfonso Signorini come conduttore… a breve saranno presentati i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva.

Grande Fratello, prossima edizione senza Alfonso Signorini? Chi potrebbe essere il nuovo conduttore

Importanti novità all’orizzonte per i programmi Mediaset, con i nuovi palinsesti che saranno presto presentati e resi noti. Secondo diverse indiscrezioni, la clamorosa notizia che riguarda la nuova edizione del Grande Fratello è la sostituzione di Alfonso Signorini che si sposterebbe al timone di un programma pomeridiano.

Alfonso Signorini, addio definitivo al Grande Fratello?

Come si vocifera da un po’, Alfonso Signorini potrebbe lasciare la conduzione del Grande Fratello, ma non immaginate dove lo ritroveremo. I vertici Mediaset vorrebbero, secondo le indiscrezioni, fargli condurre Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino! Ma chi lo sostituirebbe poi al Gf?

Le nuove opinioniste

Al contrario dei rumors, secondo 361 Magazine, Alfonso Signorini avrebbe già un accordo per altri due anni di conduzione del Gf. A cambiare, quasi certo, saranno le opinioniste. Sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi pare infatti siano pronte a dire addio al programma.

Al loro posto, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza e da ciò che si legge su IlSussidiario.it, potrebbe essere Stefania Orlando, ex concorrente dell’ultima edizione. E al suo fianco potrebbe esserci proprio la vincitrice di questa edizione, Jessica Morlacchi.

Chi potrebbe sostituire Alfonso Signorini, il nome di Simona Ventura

Secondo un ex giornalista di Davide Maggio, Simona Ventura è l’”ipotesi” più accreditata a sostituire Alfonso Signorini. Dopo la conduzione storica e poi la partecipazione da naufraga a “L’Isola dei Famosi”, Simona Ventura sarebbe già pronta come opinionista del reality, confermando il suo ritorno in casa Mediaset. Se queste voci fossero vere, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione nel mondo del reality italiano.