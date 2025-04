Un atterraggio di emergenza nel bel mezzo di una trafficata autostrada. É quanto è accaduto davanti agli occhi di decine di automobilisti increduli che si sono trovati davanti a loro, improvvisamente, un aereo in avaria intento ad atterrare proprio sulla carreggiata stradale. Uno di loro è riuscito a riprendere l’intera scena mostrando come, solo per una manciata di metri, l’aereo non abbia colpito un grosso camion che si trovava proprio alle sue spalle. La scena, e con essa la reazione di chi si trovava in quel momento nel veicolo, ha fatto il giro del mondo. Ecco che cosa è successo.

Paura in strada, aereo in avaria atterra tra i veicoli in corsa

L’adrenalinico episodio si è verificato in Brasile, lungo un’arteria autostradale in quel momento piuttosto trafficata. E ha riguardato un piccolo aereo, un monomotore Pelican il cui pilota a causa di un problema si è trovato costretto a scendere a bassa quota per tentare un atterraggio di emergenza in strada. Nel filmato amatoriale ripreso da uno dei testimoni si può infatti osservare il velivolo volare a soli pochi metri sopa diversi veicoli, tra i quali anche un’autocisterna.

I conducenti riescono a frenare e distanziarsi dall’aereo che pochi istanti dopo tocca terra iniziando a sbandare in entrambe le direzioni e rischiando in tal modo di andare ad impattare contro il camion alle sua spalle, il guardrail che separa le carreggiate o addirittura di ribaltarsi. Fortunatamente, grazie alla perizia del pilota, nulla di tutto ciò accade e poco dopo l’aereo completa l’atterraggio senza che alcun mezzo rimanga coinvolto e soprattutto senza feriti.

Atterraggio di emergenza, le reazioni degli automobilisti

“Sta per cadere sulle auto!”. É una delle reazioni degli automobilisti, spaventati per il timore che l’aereo potesse cadere proprio sui veicoli o sul camion. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato: da quanto si è appreso il velivolo era decollato poco prima dall’aeroporto di Gauramirim. A bordo, illesi, erano presenti il proprietario di 71 anni ed il pilota 29enne. L’atterraggio di emergenza si sarebbe reso necessario a seguito di un improvviso guasto al motore.