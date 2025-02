Visibilia: Bonelli, 'fiducia Donzelli a Santanché, da Fratelli d’Italia a Fratelli poltrona'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Donzelli conferma la fiducia a Santanchè, ignorando le inchieste che la riguardano. Fratelli d'Italia si riempie la bocca con parole come 'legalità' e 'onestà', ma nei fatti attacca i magistrati, elimina l'abuso d’ufficio, depotenzia le intercettazioni e smonta pezzo dopo pezzo gli strumenti contro la corruzione. E mentre fanno la guerra alla giustizia, difendono ministri sotto processo per falso in bilancio e sotto inchiesta per truffa ai danni dello Stato. Liberano un criminale accusato di assassini, stupri e violenze. Forti con i deboli e deboli con i forti. Da Fratelli d’Italia a Fratelli Poltrona”. Così in un post sui social Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.