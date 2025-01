Visibilia: Calenda, 'Santanchè si deve dimettere perchè incompatibile con carica ministro'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Daniela Santanchè si deve dimettere non perché sia stata rinviata a giudizio, perché il rinvio a giudizio non è una condanna, ma perchè ha portato al fallimento una società e perchè i fatti e i suoi comportamenti non s...

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "Daniela Santanchè si deve dimettere non perché sia stata rinviata a giudizio, perché il rinvio a giudizio non è una condanna, ma perchè ha portato al fallimento una società e perchè i fatti e i suoi comportamenti non sono compatibili con una carica importante come quella del ministro del Turismo". Lo dice Carlo Calenda.