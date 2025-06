Visibilia: cambieranno due giudici, processo Santanché rallenta

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Rallenta il processo Visibilia per falso in bilancio che vede tra i 17 imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. Nel collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Milano cambieranno due giudici dunque, l'inizio del dibattimento, dopo...

Milano, 10 giu. (Adnkronos) – Rallenta il processo Visibilia per falso in bilancio che vede tra i 17 imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. Nel collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Milano cambieranno due giudici dunque, l'inizio del dibattimento, dopo le questioni preliminari, rallenterà e partirà probabilmente dopo l'estate.

"Non posso cominciare il dibattimento con due giudici che se ne vanno. Non siamo in grado di fare previsioni su quando arriveranno i sostituti" le parole in aula del presidente del collegio, Luigi Cernuto. A lasciare il collegio saranno i togati Francesca Ballesi e Lorenzo Lentini.

Altro tema al centro dell'udienza le eccezioni preliminari. Alcuni difensori hanno chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio, altri invece hanno invocato i termini a difesa e dunque un rinvio perché parte del capo d'imputazione sarebbe cambiato in modo sostanziale dopo l'invito dei giudici a chiarirne i contorni delle accuse.

L'avvocato Massimiliano Diodà ha evidenziato come per la prima volta compaia il nome di Luca Giuseppe Reale Ruffino, suicida nell'agosto del 2023 e presidente di Visibilia Editore, nel capo d'imputazione. "E' un'enorme novità il fatto che compaia il suo nome nell'impostazione dell'accusa, il suo nome non era stato fatto nel decreto di rinvio a giudizio e questa è una novità che va a incidere sulla posizione degli altri concorrenti nel reato". Per la pm Marina Gravina, invece, si tratta "solo di precisazioni a quanto già formulato in maniera chiara e precisa nella richiesta di rinvio a giudizio".