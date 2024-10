Volontari della protezione civile in azione per l'emergenza in Emilia Romagna

Un gruppo di 35 volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia (Fvg) e due funzionari sono partiti per l’Emilia Romagna per fornire assistenza nelle aree colpite, in particolare a Pianoro. Questo è il quarto contingente inviato dalla regione, evidenziando l’impegno costante nel supporto alle comunità in difficoltà.

Equipaggiamento e missione del contingente

Il contingente è stato equipaggiato con moduli e attrezzature specifiche per il lavaggio e mezzi di movimento terra, fondamentali per lo sgombero dei rifiuti e del materiale accumulato a seguito degli eventi atmosferici avversi. L’assessore alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha sottolineato l’importanza di questa missione, che si è resa necessaria dopo la diramazione dell’allerta rossa che ha colpito anche l’Emilia Romagna.

Interventi recenti e attività di somma urgenza

Tra settembre e ottobre, la Protezione Civile Fvg ha mobilitato numerosi uomini e mezzi per affrontare le emergenze atmosferiche nella regione. Riccardi ha dichiarato che dal 18 ottobre la presenza in loco è diventata operativa, con l’invio di funzionari a Ravenna e l’attivazione della colonna mobile. Sono stati avviati 39 interventi di somma urgenza in 23 comuni, per un valore di circa 3 milioni di euro, per garantire la sicurezza e la viabilità.

Il ruolo del volontariato nella gestione delle emergenze

Il sistema del volontariato ha giocato un ruolo cruciale in queste operazioni, con 535 volontari coinvolti in 222 attività, utilizzando 156 mezzi e 75 attrezzature. Questo dimostra la forza e la determinazione della comunità nel rispondere alle crisi e nel supportare le persone in difficoltà. L’impegno dei volontari è un esempio di solidarietà e dedizione, che merita di essere riconosciuto e valorizzato.