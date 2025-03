È caos in aeroporto a Bali, Indonesia, per colpa dell‘eruzione di un vulcano situato nella parte orientale dell’arcipelago. Diversi i voli cancellati. La situazione.

Vulcano erutta a Bali: la situazione

Nella tarda serata di ieri, 20 marzo 2025, il monte Lewotobi Laki-Laki, un vulcano a due cime alto 1.700 m e situato sull’isola di Flores, è entrato in eruzione per 11 minuti e 9 secondi, come hanno comunicato le autorità, che hanno portato lo stato di allerta al livello più alto. Il vulcano, entrando in eruzione, ha diffuso cenere scura fino a 8 km di altezza. In aeroporto a Bali è caos, diversi i voli cancellati.

Vulcano erutta a Bali: voli cancellati e caos in aeroporto

A seguito dell’eruzione vulcanica di ieri sera, nella parte orientale dell’arcipelago, è caos all’aeroporto di Bali. Sono almeno 7, fino a ora, i voli internazionali cancellati in partenza dall’isola turistica. Ma ecco cosa si legge nella nota di un portavoce dell’aeroporto internazionale Ngurah Rai di Bali, Andadina Dyah: “Sette voli internazionali sono stati cancellati, sei dei quali diretti in Australia, e uno a Kuala Lumpur.”