Ci sarebbero nuove speranze per Wanda Nara e Mauro Icardi, una coppia che ha vissuto momenti tumultuosi. Di recente, la nota showgirl argentina aveva manifestato l’intenzione di separarsi dal calciatore, e la sua apparizione con il rapper L-Gante aveva ulteriormente confermato questa separazione. Tuttavia, le ultime immagini pubblicate sui social dai due susciterebbero la curiosità di un possibile riavvicinamento. Approfondiamo.

Segnali dai social

La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere. Ultimamente, sembra esserci un nuovo sviluppo. Solo pochi mesi fa, i due avevano annunciato la loro rottura e la showgirl aveva postato una foto mentre baciava L-Gante, suggerendo un nuovo interesse sentimentale, sebbene l’artista avesse successivamente smentito. Nelle ultime ore, però, ci sono stati segnali che potrebbero indicare una riconciliazione. Icardi è tornato in Argentina per trascorrere del tempo con le sue figlie e ha pubblicato diversi scatti su Instagram che lo ritraggono accanto a Wanda.

Nelle immagini diffuse, i due appaiono ancora affiatati e felici insieme, accompagnati dalle figlie e dal loro bassotto. Sembrerebbe che abbiano deciso di ricucire i rapporti per il bene della famiglia, ma un particolare scatto di Icardi ha sollevato nuovi interrogativi. La scorsa notte, il calciatore ha condiviso una foto in cui sembrano essere a letto insieme. Sebbene l’immagine sia poco illuminata e sfocata, sembra che Wanda sia distesa sul petto di Mauro, scatenando così i pettegolezzi su un possibile ritorno di fiamma.

Un ulteriore segnale

Un ulteriore segnale che potrebbe far pensare a un possibile riavvicinamento tra i due è rappresentato dalla didascalia che l’atleta ha condiviso insieme a una foto. Essa recita:

“Per te che leggi, per lui, per lei, per te, per loro, per tutti… vi auguro la buonanotte.”

Questa frase sembra indirizzata a coloro che hanno discusso della loro separazione. Potrebbero quindi essere tornati insieme? Non sarebbe la prima volta che questa coppia sorprende i fan con un ritorno inaspettato.