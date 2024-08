West Nile, morto un uomo di 78 anni a Ravenna: è il quarto decesso in Italia

Si tratta della seconda vittima in Emilia-Romagna, dove è stato innalzato il livello di prevenzione

Un uomo di 78 anni è morto a Russi, nel Ravennate, nella notte tra lunedì e martedì dopo aver contratto l’infezione dal virus West Nile: il decesso si è verificato dopo venti giorni di agonia, è il quarto in Italia. L’Emilia-Romagna, intanto, ha deciso di alzare il livello di prevenzione.

Ravenna, morto un uomo dopo aver contratto il virus West Nile

Si chiamava Roberto Ronconi, era un appassionato fotografo ed aveva cominciato ad accusare i primi sintomi del virus a fine luglio, mentre si trovava in vacanza nel Bellunese. Il decesso del 78enne è il quarto in Italia avvenuto a causa del West Nile, il secondo in Emilia-Romagna. A darne la notizia è Il Resto del Carlino.

Secondo decesso in Emilia-Romagna, alzato livello di prevenzione

Nei giorni scorsi, l’Emilia Romagna ha deciso di alzare il livello di prevenzione: fino al 30 settembre verranno effettuati trattamenti disinfestanti adultici, con cadenza settimanale, nelle strutture socioassistenziali e negli ospedali nei Comuni dove è più elevata la circolazione del virus; in manifestazioni con molte persone e nelle ore serali in aree all’aperto sono previsti interventi straordinari preventivi.

