ZeroCalcare ha creato una vignetta in onore di Giacomo Gobbato.

ZeroCalcare, noto fumettista, ha offerto una delle sue vinette al Centro Sociale Rivolta di Marghera (Venezia), in memoria di Giacomo Gobbato, che è stato tragicamente ucciso a Mestre mentre provava a prevenire un furto. Il centro ha condiviso la viletta sulla propria pagina Facebook. Rivolta ha scritto: “In occasione di tristezza, i gesti possono essere più potenti delle parole. Sono come affettuose carezze che possono guarire, abbracci che rafforzano, sguardi che esprimono tutto. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a ZeroCalcare per questo gesto di affetto, questo abbraccio che riscalda i nostri cuori e ci fa capire che il periodo di sofferenza si sta trasformando in un tempo di amore, di giusta indignazione, e di lotta”.