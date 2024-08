Il drammatico episodio è avvenuto in piena notte il 22 agosto. Il ragazzo di 27 anni avrebbe eluso le protezioni del viadotto del Salinello sulla A4, scavalcandole, per poi lanciarsi nel vuoto. Dallo stesso luogo diversi gli episodi di suicidio negli anni.

La morte del giovane 27enne sulla A4

Il giovane, trovato senza vita sotto al viadotto del Salinello dell’autostrada A14, in agro di Tortoreto, era di Orta Nova ma residente ad Alba Adriatica. Di professione faceva l’autotrasportatore, aveva una compagna e nulla sembrava far presagire intenzioni suicide.

Le indagini dopo la morte del ragazzo

Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto intorno alle quattro della notte. Le forze dell’ordine in queste ore hanno avviato un’inchiesta per far luce sulle motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere il gesto estremo. Al momento, le ragioni dietro il suicidio restano ancora da chiarire.

Altri suicidi dal viadotto del Salinello sulla A4

Il 3 luglio scorso, sempre lanciandosi dal ponte del Salinello, si è suicidato un uomo di 41enne di Tortoreto. Inoltre, nello stesso punto poco meno di 4 anni fa un altro foggiano aveva deciso di porre fine alla sua vita.