Roma, 20enne morto suicida: si è gettato da un treno in corsa

Tragedia nel romano: un ragazzo di 20 anni si è tolto la vita lanciandosi dal finestrino di un treno in corsa: il corpo è stato trovato sui binari.

Ragazzo di 20 anni si suicida: si è gettato da un treno

Si è trattato di un suicidio quello che si è verificato lungo la linea ferroviaria Siracusa-Milano, la notte di martedì 27 giugno. Il cadavere di un 20enne è stato ritrovato sui binari nel tratto tra Campoleone e Pomezia, tra le province di Roma e Latina.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal finestrino del treno in corsa. Si tratta di un giovane sposato, con figli, che viveva in Sicilia. Era salito a Lentini e sarebbe dovuto scendere a Firenze, dove abitava il fratello, per una visita. Pare avesse problemi famigliari, e ciò potrebbe averlo spinto a compiere il gesto estremo.

La ricostruzione del suicidio e il ritrovamento del corpo

La giovane vittima avrebbe afferrato il martello frangivetro, per poi raggiungere l’ultimo vagone, mandando in frantumi la porta. Poi si sarebbe lanciato nel vuoto all’altezza di Campoleone. Nel vagone sono anche state trovate tracce di sangue.

A ritrovare il cadavere è stato un operaio di Rete Ferroviaria Italiana, che ha dato l’allarme. Una volta identificato, gli agenti della Polfer hanno avvisato la famiglia.