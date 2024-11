A Delhi un drone irrigatore per combattere l'inquinamento

Milano, 11 nov. (askanews) – Le autorità di Nuova Delhi hanno testato un prototipo di drone “irrigatore” per trattare le sacche di inquinamento atmosferico più ostinate. La megalopoli di 30 milioni di abitanti è permanentemente sommersa da una nuvola di fumi tossici industriali o automobilistici a cui si aggiungono, all’inizio di ogni inverno, quelli degli incendi agricoli provenienti dagli stati vicini.

Il drone in questione, è carico d’acqua e ha l’obiettivo di spruzzare il liquido in alcune aree per disperdere la polvere.

Secondo uno studio scientifico pubblicato a giugno, l’inquinamento atmosferico è responsabile dell’11,5% della mortalità a Delhi, ovvero di 12.000 decessi all’anno.

Il drone fa parte di un progetto pilota portato avanti da un’azienda privata. Se i test saranno positivi, anche il drone contribuirà, in piccola parte, a combattere l’inquinamento della capitale indiana che ha una superficie di 1.500 km2.