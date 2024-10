La trasmissione “Pomeriggio Cinque” continua a monitorare con interesse la situazione che coinvolge Miggiano, una località in provincia di Lecce. Qui, il presunto guru Kadir e la sua seguace Marika sono tornati nel programma condotto da Myrta Merlino.

Kadir e la liberazione di Laura

Durante l’episodio di martedì 15 ottobre, Kadir ha dichiarato di aver liberato Laura, una sua ex seguace, da una schiera di demoni semplicemente toccandola con un dito. “In me si trova il sesto spirito di Dio”, afferma Kadir. Marika, riferendosi all’operazione del presunto santone salentino, ha aggiunto: “Kadir ospita il sesto spirito di Dio e ha liberato Laura da una schiera di demoni con un semplice tocco. È successo davanti a noi”.

Una liberazione autentica

Kadir ha anche chiarito in diretta: “Non si tratta di un esorcismo, ma di una liberazione autentica. L’esorcismo implica ritualità e preparazioni, mentre ciò che è accaduto è stato immediato”. Inoltre, ha dichiarato: “Non rispondo al Papa. La mia autorità proviene dallo spirito del Signore che abita in me”.

La testimonianza di Laura

Laura, l’ex seguace che ha vissuto questa liberazione, ha raccontato al programma: “L’affetto che ho ricevuto da Kadir è un amore che non ho mai provato prima”. Riguardo alla sua decisione di non rimanere a Miggiano con il presunto guru, ha spiegato: “Chi è rimasto con lui ha una forza superiore alla mia. Marika è forte dal punto di vista spirituale”. La donna, come confermato da Marika, è stata decisiva nella scelta di quest’ultima di abbandonare tutto per seguire Kadir.