Gelato Mania: Un paradiso di gusti unici per gli amanti del gelato a Milano!

A Milano, è possibile scoprire Gelato Mania, un vero paradiso per gli amanti del gelato. Tra le specialità più apprezzate ci sono il Mustacciolo Ubriaco, il cioccolato fondente all’arancia fermentata, l’Aspromonte e un gusto che evoca la notte con sentori di lavanda.

Venti esperti gelatieri

Venti esperti gelatieri hanno creato venti gusti unici per l’occasione, arrivando da ogni parte d’Italia per partecipare alla quarta edizione di “Come prima Più di Prima”, un evento che celebra l’arte del gelato. L’incontro è stato concepito dal milanese Andrea Zingrillo, un vero evento per gli appassionati del dolce freddo.