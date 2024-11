A Padova la trentesima edizione del Congresso Nazionale SIN

Padova, 4 nov. (askanews) – Si è svolto presso il centro Padova Congress, il Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia (SIN), giunto alla sua trentesima edizione e presieduto per il terzo anno dal Dott. Luigi Orfeo. Al centro del Congresso i temi più attuali della neonatologia.

Il Dott. Luigi Orfeo, Presidente uscente della Società Italiana della Neonatologia, ha dichiarato: “In primis abbiamo dedicato la fase iniziale del congresso a degli approfondimenti sulla crisi climatica ed ambientali per capire quanto questo fattore possa incidere sulla salute delle mamme, del feto durante la gravidanza e sui primi anni di vita dei bambini. Nel corso del Congresso Nazionale, poi, sono stati affrontati tutti i temi classici della neonatologia, dagli aspetti della patologia respiratoria, la patologia cardiologica, la raccolta dei dati e la loro funzione per comprendere quali siano gli obiettivi da porci. Poi abbiamo naturalmente dato luogo a sessioni che parlano di nutrizione, molto si parla qui di allattamento al seno perché per noi il latte materno è l’elemento fondamentale che può garantire poi una salute futura al bambino”.

Il Congresso oltre ad ha aver approfondito tematiche scientifiche attuali e cruciali del mondo della neonatologia, ha rappresentato l’occasione per dar luogo alle elezioni, valide per il prossimo triennio, del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIN. A raccogliere l’eredità del Dott. Luigi Orfeo alla guida della società, è stato il Prof. Massimo Agosti.

Il Dott. Massimo Agosti, Presidente neoeletto della Società Italiana della Neonatologia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La Società Italiana della Neonatologia conta circa 3.000 soci. Abbiamo chiaro in mente che il futuro non può prescindere da un’alleanza forte con le istituzioni, con le quali vogliamo ragionare sia a livello nazionale che regionale. Vogliamo mettere il neonato e la sua famiglia al centro delle nostre scelte cliniche e scientifiche perché l’alleanza con la famiglia dei nostri neonati è veramente fondamentale”.

L’appuntamento con il Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia ha dato luogo a tre giorni di focus, approfondimenti e panel che hanno coinvolto attivamente gli iscritti facendo luce sulle sfide presenti e future della neonatologia.