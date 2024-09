A partire dal 2025 a Roma, il costo del biglietto della metro sarà di 2 euro, come annunciato da Gualtieri. Lui stesso lo ha definito come una "necessità dolorosa".

L’avanzare del 2025 porterà all’incremento del prezzo del biglietto della metro di Roma. Secondo Il Messaggero, il costo del ticket a tempo passerà da 1,5 a 2 euro, mentre quello giornaliero vedrà un aumento da 7 a 9,4 euro. Il biglietto valido per due giorni salterà da 12,5 a 16,7 euro e quello per tre giorni da 18 a 24 euro. Per il biglietto settimanale, il costo aumenterà da 24 a 32 euro. Interessante notare che il prezzo del biglietto mensile rimarrà lo stesso, fisso a 35 euro, mentre il costo annuale sarà ridotto da 250 a 240 euro. Tutto ciò è stato chiesto alla Regione Lazio dal Campidoglio, con il sindaco Roberto Gualtieri che sottolinea come questa scelta sia una “dolorosa necessità”. Secondo Gualtieri, in assenza di un sostegno significativo dal governo per il trasporto pubblico locale e di fronte all’inflazione dei costi, un aumento delle tariffe diventa inevitabile per evitare una drastica riduzione del servizio che, al contrario, dovrebbe essere potenziato.