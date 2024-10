Un individuo quasi privo di vestiti è stato visto dentro la Fontana del Tritone, situata in piazza Barberini a Roma. Poco dopo l’una del pomeriggio, una squadra della Polizia Locale, parte del I gruppo Centro Storico, è intervenuta per farlo uscire e portarlo negli uffici di via della Greca per verifiche relative alla sua posizione legale nel paese. Per questo uomo, un ventottenne di origine somala, è stata imposta una multa e anche un’ordinanza di allontanamento, conosciuta come Daspo Urbano.

