A Salerno, in un conflitto a fuoco al mercato del pesce, si contano due vittime.

Un uomo di 72 anni, proprietario di un'impresa nel mercato del pesce di Salerno, ha ucciso due individui di 48 e 58 anni in una sparatoria. La prima vittima è morta sul posto, la seconda in ospedale a causa delle gravi ferite. L'autore si è poi consegnato alle autorità. L'indagine suggerisce un movente di vendetta per vecchie controversie.