Il proprietario della “Vecia Osteria Rosa e Baffo” di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ha condiviso un messaggio su Facebook rivolto a una coppia. Sabato scorso, dopo aver consumato la cena, i due sarebbero usciti dal ristorante senza saldare il conto di 102 euro, andandosene separatamente, prima lei e poi lui. Nell’annuncio si afferma: “Siamo certi che entrambi pensavate volesse pagare l’altro, ed è curioso notare che le vostre immagini sono state catturate chiaramente dalle telecamere di sicurezza, sia interne che esterne”. Successivamente, il proprietario ha proposto di saldare l’importo anche tramite metodi online anonimi, per evitare di dover procedere con una denuncia. In poche ore, uno dei clienti si è presentato per scusarsi e per effettuare il pagamento.

Accusa di mancato pagamento del conto

Il post di accusa recita: “Ai due giovani che hanno cenato con noi sabato 12 e hanno dimenticato di saldare il conto: volevamo dirvi che siamo certi che pensavate di aver saldato l’importo l’uno per l’altro. Le telecamere hanno ripreso bene i vostri momenti! Siamo convinti che non sia stata una scelta intenzionale, per questo vi offriamo la possibilità di rimediare attraverso bonifico, PayPal o Satispay (che garantisce l’anonimato) prima di procedere con la denuncia. Vogliamo sottolineare che non si tratta solo della cifra, ma del rispetto per il lavoro di chi ha contribuito a rendere la vostra serata piacevole! P.S.: dopo il pagamento, verrà emesso un regolare scontrino fiscale”, è quanto riportato nel post iniziale sul profilo Facebook del ristorante.

Situazione risolta

In un successivo aggiornamento, il proprietario del ristorante ha comunicato: “La situazione è stata risolta, la persona è venuta a pagare il debito! Ringraziamo tutti per il supporto e la solidarietà!”.