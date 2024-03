Abruzzo: Ciani (Demos), 'sostegno alla coalizione per D'Amico'

Roma, 7 mar (Adnkronos) – "Sto andando in Abruzzo, nella Marsica, a cominciare da Avezzano, per sostenere la campagna elettorale di Luciano D’Amico e dei candidati di Demos alle prossime elezioni regionali presenti nella lista Abruzzo Progressista e Solodale". Lo dice il deputato Paolo Ciani, segretario di Democrazia solidale – Demos e vicepresidente del gruppo parlamentare Pd-Idp.

"Una terra e cittadini fieri che meritano un cambio importante alla guida della loro regione. Demos è impegnata nella coalizione a sostegno di Luciano D’Amico dal principio del percorso – ricordo una conferenza stampa congiunta con lui ad ottobre – ed ha partecipato attivamente all’individuazione del candidato e alla creazione della coalizione, aiutando a superare divisioni e dictat: ringrazio per questo il lavoro del nostro coordinatore regionale Alfonso D’Alfonso, oggi candidato", aggiunge Ciani.

"Importante impegnarsi tutti in questi ultimi giorni per sostenere un candidato presidente capace ed in grado di portare l’Abruzzo fuori da isolamento e crisi”, conclude.