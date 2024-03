Abruzzo: Conte, 'riserva Borsacchio da tutelare, non accetteremo meno ettari protetti'

Abruzzo: Conte, 'riserva Borsacchio da tutelare, non accetteremo meno et...

Abruzzo: Conte, 'riserva Borsacchio da tutelare, non accetteremo meno et...

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - "Noi non accetteremo, per la riserva del Borsacchio, che è un'area meravigliosa, una riduzione degli ettari da proteggere anzi. L'Abruzzo è una degna rappresentante della bellezza dell'Italia e le nostre bellezze naturali vanno protette....

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – "Noi non accetteremo, per la riserva del Borsacchio, che è un'area meravigliosa, una riduzione degli ettari da proteggere anzi. L'Abruzzo è una degna rappresentante della bellezza dell'Italia e le nostre bellezze naturali vanno protette. Basta consumo di suolo, basta distruzione delle aree protette. Ragioniamo invece per un'economia di sostenibilità, per attività economiche compatibili con le risorse naturali". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Teramo durante la seconda giornata abruzzese a sostegno del candidato progressista alla Regione Luciano d'Amico.