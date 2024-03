Abruzzo: Ghirra (Avs), 'per tratta Roma-Pescara mancano 5 mld, governo attende voto?'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “A ridosso delle elezioni regionali in Abruzzo, il governo sembra aver mutato avviso circa la ferrovia Roma-Pescara, prima cassata dai propri piani, ora tornata improvvisamente ad essere un'opera strategica. Noi ne siamo ben lieti, essendo una alternativa di mobilità sostenibile. Tuttavia, come è noto, tra giugno e luglio 2023 la revisione del PNRR aveva sottratto all’ Abruzzo 1 miliardo 465 milioni 170mila euro, mentre ora lo stanziamento per il progetto ferroviario ri-previsto è di 720 milioni, meno della metà dei fondi tagliati. Occorrono ancora 5 miliardi e 585 milioni per completare il finanziamento dell’intera tratta. Vorremmo sapere dal ministro Salvini se il governo intenda mettere questi soldi, o se deciderà solo a elezioni regionali avvenute”. Così, in una interrogazione al ministro dei Trasporti, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Trasporti della Camera, Francesca Ghirra.