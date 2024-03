Abruzzo: Schlein, 'è ora di cambiare, da 5 anni Marsilio no soluzioni'

Abruzzo: Schlein, 'è ora di cambiare, da 5 anni Marsilio no soluz...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "A Bussi sul Tirino. 236 ettari di discarica inquinante dove si incontrano due parchi nazionali. La discarica di veleni più grande d’Europa. Una ferita ambientale che va sanata, un’area che va riconvertita. Sbaglia la destra a negare la crisi climatica. Cinque anni di governo Marsilio non hanno prodotto soluzioni. È ora di cambiare". Così Elly Schlein, in campagna elettorale in Abruzzo, sui social.