Abruzzo: Schlein, 'roccaforte destra? Loro si sentono forti, vediamo domenica...'

(Adnkronos) – "La battaglia in Abruzzo si gioca sul riscatto di una comunità che è stanca di questi 5 anni in cui sono mancate risposte su questioni fondamentali come la sanità pubblica, il lavoro e poi gli investimenti. Questo governo ha tagliato sui fondi europei e Marsilio che si vanta di essere amico di Meloni non ha fatto nemmeno una telefonata… Stiamo cercando di girare il territorio, soprattuto nelle aree interne, dove la politica sembra più lontana". Così Elly Schlein collegata dall'Abruzzo a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. "L'Abruzzo roccaforte della destra? E' una regione dove si sentono forti, lo vedremo domenica se lo sono…".