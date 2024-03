Abruzzo: Sisto (Fi), 'è partita fondamentale, non possiamo che vincerla'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ogni partita ti porta a vincere il campionato. E la partita dell'Abruzzo, che è fondamentale, non possiamo che vincerla. Sono convinto che la determinazione sarà decisiva per consentirci di proseguire una straordinaria avventura. In questa partita ...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Ogni partita ti porta a vincere il campionato. E la partita dell'Abruzzo, che è fondamentale, non possiamo che vincerla. Sono convinto che la determinazione sarà decisiva per consentirci di proseguire una straordinaria avventura. In questa partita elettorale noi di Forza Italia abbiamo un grande allenatore, che è Antonio Tajani, eletto segretario nazionale in un congresso denso di contenuti, di partecipazione, di entusiasmo. Siamo un partito competitivo.Tutti noi siamo gli eredi di Silvio Berlusconi, perciò, in vista delle prossime elezioni, il messaggio è: 'Avanti tutta e andiamo a vincere'". Così il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, nel corso di un'iniziativa elettorale a Teramo con il ministro Paolo Zangrillo e il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano.