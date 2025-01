Pochi minuti fa, le quattro soldatesse israeliane, prigioniere di Hamas e al centro dello scambio di prigionieri di oggi, sono state liberate e apparse in uniforme a Palestine Square, a Gaza City, per essere consegnate al personale della Croce Rossa, che le riporterà in Israele.

Accordo Israele-Hamas: le quattro soldatesse sono state liberate

Dopo 477 giorni di prigionia, le quattro soldatesse israeliane, sequestrate il 7 ottobre, sono state liberate in cambio di 200 prigionieri nelle carceri israeliane, tra cui alcuni classificati come pericolosi terroristi.

Circondate da miliziani armati, le quattro soldatesse, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, sono salite sul palco allestito in piazza Saraya a Gaza City. Nelle immagini trasmesse dalle televisioni, appaiono in buone condizioni. La folla ha esploso in festeggiamenti in piazza degli ostaggi a Tel Aviv quando le quattro soldatesse liberate sono state consegnate dalla Croce Rossa all’IDF. “Non siete sole”, si legge sulle t-shirt di migliaia di persone.

I genitori si sarebbero recati in una base militare vicino al confine con la Striscia di Gaza, nei pressi di Reem, per incontrare le figlie, secondo quanto riferito dai media israeliani.

Israele libererà 200 detenuti palestinesi

Oggi Israele rilascerà duecento detenuti palestinesi, tra cui 120 condannati all’ergastolo, in cambio delle quattro soldatesse rapite durante l’attacco del 7 ottobre 2023. La notizia è stata confermata da fonti palestinesi a France Presse.