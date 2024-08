Una terribile tragedia si è consumata ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un contenitore di metallo.

Acquasanta Terme, morto bimbo di 4 anni: è stato schiacciato da un contenitore di metallo

Un bambino di 4 anni è morto ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, a causa di un terribile incidente domestico. Il piccolo stava trascorrendo la mattinata con il padre, nella loro abitazione. Intorno alle 10.20, secondo le prime ricostruzioni, il bambino ha inavvertitamente tirato giù da uno scaffale un pesante contenitore di metallo, che lo ha schiacciato. Il padre si trovava a pochi metri di distanza, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare il violento impatto. Tutto è accaduto in pochi istanti e nonostante siano stati immediatamente chiamati i soccorsi, purtroppo non è stato possibile salvare il bambino.

Acquasanta Terme, morto bimbo di 4 anni: la dinamica dell’incidente

Il contenitore era pieno di materiale ferroso e quando è caduto ha colpito in modo molto violento il bambino al torace. L’impatto è stato così forte da provocare lesioni gravissime, che si sono rivelate fatali. Il padre ha subito chiamato i soccorsi e ha cercato in tutti i modi di aiutare il figlio. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, con ambulanza ed eliambulanza. Hanno cercato di rianimare il bambino per oltre due ore, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. Sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.