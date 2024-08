Tragedia in Valle Pellice, in provincia di Torino: un bimbo, nel giorno del suo quinto compleanno, è morto schiacciato da un trattore. Nonostante i diversi tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche: Iran, uomo ingerisce 3kg di metallo: estratti 452 oggetti durante l’intervento

Valle Pellice, bambino muore schiacciato da un trattore

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, intorno alle 10:30. Secondo quanto al momento ricostruito, il bimbo era a bordo del trattore con un cugino di 18 anni, che stava raccogliendo il fieno, quando è caduto a terra. Il trattore non si è fermato in tempo e il bambino è rimasto schiacciato sotto la ruota del carrello. Inutili tutti i tentativi di rianimare il piccolo, in arresto cardiaco quando sono giunti sul posto i soccorritori. I tentativi di rianimazione sono continuati anche sull’elisoccorso e poi all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove il bimbo è morto dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Sequestrato il trattore

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Torre Pellice che hanno sequestrato il trattore e stanno cercando di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. La tragedia si è consumata in un campo vicino casa del bambino.

Leggi anche: Mamma muore in un incidente stradale mentre va a prendere la figlia a scuola