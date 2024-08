Un team di medici in Iran ha estratto oltre 400 oggetti dallo stomaco di un uomo per un totale di quasi 3 kg di metallo

Viti, rondelle, chiavi e pietre erano stati ingeriti da un uomo in Iran. Il paziente, arrivato in ospedale, ha subito l’operazione per la rimozione degli oggetti estranei di metallo, ma quello che l’equipe ha trovato nel corpo è stato incredibile: una massa di 3 kg.

Più di 400 oggetti estranei nello stomaco dell’uomo

A raccontare la vicenda è il tabloid inglese Daily Mail, ma il curioso episodio è avvenuto nella città iraniana di Ahvaz.

Un giovane 37enne si è recato in ospedale poiché incapace di mangiare o bere, provava dolore e si trovava a vomitare in maniera frequente. Secondo le prime indagini effettuate in ospedale, l’uomo stava ingerendo oggetti metallici da almeno 3 mesi, per un totale di 452. A questo punto, il passaggio dallo stomaco all’intestino si è “intasato” e ha cominciato a causargli problemi di vario tipo.

La diagnosi dei medici dopo l’operazione

L’uomo è uscito illeso dall’operazione, ma gli è stata diagnosticata una psicosi: un disturbo psichiatrico che ha compromesso le sue capacità e il suo pensiero. Per questo motivo avrebbe ingerito una tale quantità di sostanze non commestibili.

I medici, però, non hanno specificato cosa ritenevano avesse causato la psicosi dell’uomo, ma hanno notato che era “fortemente dipendente dall’oppio“.

Il ricovero dell’uomo

Ora l’uomo si troverebbe ricoverato in una clinica psichiatrica.