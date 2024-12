Lutto nel mondo della pasticceria italiana per la morte di Vincenzo Santoro, stroncato da un malore improvviso all’età di 72 anni. Riconosciuto a livello internazionale, è stato il fondatore della storica Pasticceria Martesana di Milano.

È morto il pasticcere Vincenzo Santoro

Vincenzo Santoro è scomparso la notte dell’11 dicembre 2024, stroncato da un malore improvviso all’età di 72 anni. Lo rende noto il suo team:

“Il Maestro Vincenzo Santoro ci lascia in eredità un patrimonio di sapienza, tradizione e innovazione, che continueremo a custodire e tramandare con l’orgoglio al fine di portare avanti il suo straordinario sogno. La sua assenza sarà per tutti noi un vuoto immenso, ma siamo certi che ogni creazione Martesana continuerà ad essere un omaggio al suo spirito indomito e al suo cuore grande. Ciao, Maestro. Ti porteremo sempre con noi“.

Nato nel 1952 in Puglia, Enzo si trasferì con la sua famiglia a Milano all’età di 11 anni, proprio negli anni del boom economico. Animato da un’insaziabile voglia di imparare il mestiere di pasticciere e affascinato dal mondo dei lievitati, crebbe sia in esperienza che in tecnica, riuscendo ad affermarsi nell’élite della pasticceria milanese.

Nel 1984 si trasferì in Francia per frequentare la Scuola di Gastronomia Ile Saint Jeaux, dove apprese tecniche innovative che portò con sé al ritorno a Milano. Nel 1996, aprì la sua prima Pasticceria Martesana in via Cagliero. Con il tempo, la Martesana è diventata un punto di riferimento per l’eccellenza dolciaria in Lombardia e in tutta Italia.

“Nel 2023, il Maestro Santoro riceve da Iginio Massari il premio ‘Ai Migliori Pasticcieri del Mondo’, ulteriore sigillo al valore della sua arte”, aggiunge lo staff.

Il comunicato dell’APEI per la morte di Vincenzo Santoro

L’Associazione Pasticceri dell’Eccellenza Italiana ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Maestro Vincenzo Santoro. L’associazione, in un comunicato, ha ricordato il talento, la passione e l’impegno instancabile di Santoro, che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo. A nome di tutti i membri, l’APEI ha rivolto le proprie più sentite condoglianze ai figli, al Maestro Vittorio Santoro e a tutti i familiari, esprimendo vicinanza in questo momento di grande dolore.