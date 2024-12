Incidente sul lavoro questa mattina a San Vittore del Lazio: un operaio è morto e un altro è in gravi condizioni

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, nell’area della Lamberet SpA. Due operai, mentre effettuavano lavori di manutenzione sul tetto di un capannone in località San Cesario a San Vittore del Lazio, sono precipitati da un’altezza di circa sei metri.

Incidente sul lavoro a San Vittore del Lazio: due operai cadono da un tetto

Questa mattina, poco dopo le 11, l’incidente mortale è avvenuto nell’area della Lamberet, azienda francese specializzata nella produzione di rimorchi frigorifero e nella trasformazione di furgoni per il trasporto alimentare.

Due operai, mentre effettuavano lavori di manutenzione sul tetto di un capannone in località San Cesario, sono caduti da un’altezza di circa sei metri. Uno di loro, di 53 anni, è deceduto prima di arrivare in ospedale, mentre per l’altro è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

Due operai cadono da un tetto a San Vittore del Lazio: le vittime

Stando alle primi indiscrezioni, i due operai non sarebbero della Lamberet ma di una ditta esterna di manutenzioni. Secondo quanto riportato dall’ANSA, i due lavoratori provenivano dalla Romagna: entrambi stranieri e dipendenti di una ditta di Imola che li aveva inviati in trasferta.

La vittima, Lulzim Buci, 53 anni, di nazionalità albanese e residente a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, sarebbe deceduto prima di arrivare in ospedale. Insieme a lui c’era un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, che sarebbe stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Due operai cadono da un tetto a San Vittore del Lazio: le indagini

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i carabinieri di San Vittore del Lazio, l’ispettorato della Asl di Frosinone. I carabinieri e gli ispettori Asl stanno accertando ora se siano state rispettate tutte le norme in materia di prevenzione.