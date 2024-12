Un uomo di 38 anni è stato investito a Palma Campania, in provincia di Napoli: per lui non c'è stato nulla da fare.

A Palma Campania, in provincia di Napoli, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto, ecco la dinamica dei fatti.

Incidente a Palma Campania

Terribile incidente stradale nel Napoletano, precisamente a Palma Campania, dove un uomo di 38 anni è stato investito e ucciso da una vettura guidata da una 58enne.

L’impatto è avvenuto nella serata di martedì 10 dicembre in Via Circumvallazione, dove sono subito intervenuti i carabinieri.

Il luogo esatto del sinistro è presso l’intersezione con Via delle Querce, nei pressi del distributore di carburante Energy.

L’intervento delle forze dell’ordine

A perdere la vita è stato un 38enne bengalese, mentre alla guida della vettura c’era una donna di 58 anni, che si è fermata per prestare soccorso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola, per indagare su quanto accaduto.

L’uomo, portato d’urgenza in ospedale a Nola, ha perso la vita questa mattina, 11 dicembre, nonostante la tempestività dei soccorsi.

Non è chiara la dinamica dell’impatto mortale, nel frattempo le forze dell’ordine hanno controllato la conducente dell’automobile ma tutti i documenti sono risultati in regola, così come è stato confermato che non guidava in stato di alterazione.

Nella zona dove si è verificato il sinistro, sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.