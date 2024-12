Aereo precipitato in Kazakistan, potrebbe essere stato colpito da un missile russo

L'ipotesi che sta circolando in queste ore in merito all'aereo precipitato in Kazakistan fa rabbrividire: sarebbe caduto dopo uno scontro con un missile russo

Nel corso della giornata di ieri, una tremenda tragedia è avvenuta fra i cieli del Kazakistan, dove un aereo azero è precipitato all’improvviso dopo essere partito da Baku. Circa 30 persone sono sopravvissute all’impatto, ma 38 fra donne, uomini e bambini hanno perso la vita. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede una sinistra ipotesi sull’incidente aereo.

Kazakistan, l’ipotesi sull’aereo precipitato: è stato colpito da un missile russo?

L’ipotesi che sta circolando in queste ore in merito all’aereo precipitato in Kazakistan fa rabbrividire: il velivolo sarebbe caduto dopo uno scontro con un missile terra aria russo. A sostenere la tesi sono stati, in primo luogo, media indipendenti russi, appoggiati immediatamente da alcuni importanti organi di stampa ucraini. Per il momento, va sottolineato, si tratta solamente di un’ipotesi che, però, non può essere scartata a priori. Per saperne di più si dovranno attendere le analisi sulla scatola nera dell’aeroplano, che è già stata recuperata.

Kazakistan, l’ipotesi sull’aereo precipitato: cosa è successo

A supporto di questa tesi ci sarebbero alcuni elementi. In primis, le immagini dell’aereo azero caduto mostrano tracce compatibili con quelle di un grande impatto da missile sulla sezione di coda del velivolo. In secundis, le testimonianze di alcuni sopravvissuti che hanno raccontato di aver sentito un’esplosione poco prima che l’aereo precipitasse.