Kazakistan, precipita aereo da Baku: 14 sopravvissuti

Un aereo in volo da Baku a Grozny precipita in Kazakistan: a bordo c'era 67 persone, ma ci sono sopravvissuti

Terribile tragedia in Kazakistan, dove un aeroplano è precipitato nelle scorse ore. Secondo quanto si apprende, delle 67 persone che c’era a bordo, 14 sono sopravvissuti, fra loro anche qualche bambino.

I media locali raccontano di un aereo passeggeri partito nelle scorse ore e brandizzato Azerbaijan Airlines, decollato da Baku (capitale dell’Azerbaigian), che è tragicamente precipitato mentre era diretto a Grozny, in Cecenia. Secondo quanto appreso, sul boing erano presenti 67 persone, 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Di loro, 14 persone risultano essere sopravvissute, compresi due bambini che sono già stati trasferiti in ospedale. Tutte le persone tratte in salvo sono attualmente in ospedale in terapia intensiva.