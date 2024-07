Aeroporti: Pd-M5s-Avs chiedono informativa urgente, 'no Malpensa intitolato a Berlusconi'

Aeroporti: Pd-M5s-Avs chiedono informativa urgente, 'no Malpensa intitol...

Roma, 9 lug (Adnkronos) – Il gruppi del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs hanno chiesto una informativa urgente alla Camera sulla scelta di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Basta revisionismo storico, basta beatificare Silvio Berlusconi, basta far pensare che un aeroporto possa essere crocevia per la fuga di persone che hanno commesso reati fiscali in Italia", ha detto Antonino Iaria, del M5s.