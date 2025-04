Un flusso costante di visitatori

Da questa mattina, la tomba di Papa Francesco presso la basilica di Santa Maria Maggiore è diventata un luogo di pellegrinaggio per numerosi fedeli. L’afflusso è stato ininterrotto, con persone che si sono messe in fila fin dalle prime ore del giorno per rendere omaggio al pontefice.

La media di attesa per accedere alla Porta Santa è attualmente di circa due ore, un chiaro segno della devozione e dell’affetto che i fedeli nutrono nei confronti di Papa Francesco.

Un momento di riflessione e preghiera

Davanti alla tomba, i visitatori possono sostare solo per pochi secondi, a causa del grande numero di persone presenti. Questo rapido momento di riflessione è sufficiente per molti, che trovano conforto e speranza nella presenza spirituale del Papa. La basilica, con la sua atmosfera solenne, offre un contesto ideale per la preghiera e la meditazione, rendendo ogni visita un’esperienza unica e significativa.

Un omaggio speciale dei cardinali

Nel pomeriggio, alle 16, è previsto l’arrivo dei cardinali che si uniranno ai fedeli per rendere omaggio a Papa Francesco. Durante questo momento, si svolgerà anche la recita dei Vespri, un rito che sottolinea l’importanza della comunità ecclesiale e della preghiera collettiva. Questo evento rappresenta un’opportunità per i cardinali di esprimere la loro vicinanza al Papa e di condividere un momento di spiritualità con i presenti.